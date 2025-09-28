長生きするために必要不可欠なことは何か。医師の和田秀樹さんは「長生きするために何をするのがもっとも有効なのかは未だ解明されていない。ただ、日本人の死因のトップで日本人の3人に1人は『がん』で亡くなっているという事実は決して無視できない」という――。※本稿は、和田秀樹『65歳、いまが楽園』（扶桑社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／K3※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／K3■血圧を下げて