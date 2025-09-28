現地時間９月27日、船越優蔵監督が率いるU-20日本代表がチリで開幕したU-20ワールドカップの初戦でエジプトと対戦。２−０で快勝を収めた。29分に主将のDF市原吏音のPKで先制した日本は、48分にも13番のMF石井久継の鋭いコントロールショットで加点。90分を通してペースを握って危なげなく勝利し、好スタートを切った。エジプトの完敗にアフリカのメディアは嘆き節だ。『FOOT AFRICA』は「厳しいスタートだ。エジプトU-20代