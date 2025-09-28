早寝早起きを続けるにはどうしたらいいか。朝活コミュニティ「朝渋」代表の井上皓史さんは「自分へのごほうびに、朝の時間帯に値段が安くなるサービスを活用するといい。例えばホテルのモーニングビュッフェなど、お得なサービスを自分の身の回りで探して生活に取り入れることで、早寝早起きは長く続けられるようになる」という――。※本稿は、井上皓史『無敵の早起き』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com