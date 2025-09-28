NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï28Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£DeNA¤ÏÃæÀî¸×ÂçÅê¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÀîÅê¼ê¤Ï28»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·0¾¡1ÇÔ3HP¡¢ËÉ¸æÎ¨3.42¤Ç¤¹¡£Ä¾¶áÅÐÈÄ¤Ï6Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î7²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ë¤È¡¢»°¿¶¤ò1¤ÄÃ¥¤¤Èï°ÂÂÇ0¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£4»î¹çÏ¢Â³¤ÇÌµ¼ºÅÀÅêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÃæÀîÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢11Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡£º£²ó¤¬ÌóÈ¾·î¤Ö¤ê¤Î1·³Éüµ¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£