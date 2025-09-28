通算9アンダーでツアー初優勝を果たし、笑顔でポーズをとる菅楓華＝利府GCミヤギテレビ杯ダンロップ女子最終日（28日・宮城県利府GC＝6590ヤード、パー72）首位と2打差の10位から出た20歳の菅楓華が8バーディー、1ボギーの65をマークして逆転し、通算9アンダーの207でツアー初優勝を果たした。優勝賞金は1260万円。穴井詩と2週連続優勝を狙った神谷そらが、2打差の2位となった。桑木志帆がさらに1打差の4位。吉本ここね、後藤