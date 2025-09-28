阪神ＯＢの掛布雅之氏と巨人ＯＢの江川卓氏が２８日、都内で行われた「週刊ベースボール創刊４０００号記念企画トークショー」に出演した。阪神、巨人で一時代を築き、互いをライバルとして認め合ってきた同い年の２人。「ミスタータイガース」と「昭和の怪物」は数々の名勝負を繰り広げ、引退後は関係を深め、年に一度は食事をともにする盟友となっている。掛布氏は「やっぱり巨人に江川という存在があったから、あれだけや