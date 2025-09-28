夫が亡くなったあと、遺産分割協議で思わぬ問題になるのが「名義預金」です。例えば、妻名義の預金だからといって安心していたら、「これは夫の財産として遺産分割の対象です」と指摘されるケースがあります。 名義は妻でも、実質的には夫が出したお金だったとみなされると、その預金は「名義預金」として扱われ、他の相続人との間で分割の対象になる可能性があるのです。本記事では、名義預金と判断されるポイントや、