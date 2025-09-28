º£Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¦°Ê²¼¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¡Ë¤â¸åÈ¾Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¥­¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤ë¾¾Ê¿Äê¿®¤ò±é¤¸¤ë°æ¾åÍ´µ®¤Î¤¢¤ëÈùÆ°¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ªÂè30²ó¤Î½éÅÐ¾ì¾ìÌÌ¤«¤é²¿ÅÙ¤â¼¹Ù¹¤ËÆ°¤«¤¹Èý´Ö¡£â²¤¬´ó¤ëÊ¬¤À¤±¡¢Äê¿®Ìò¤ÎÌî¿´¤È°æ¾å¤Ë¤è¤ëÇ®¿´¤Ê±éµ»¤Îµ¤³µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤À¡£ÃËÀ­ÇÐÍ¥¤Î±éµ»¤òÆÈ¼«»ëÅÀ¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡È¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡É¤³¤È¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦²Ã²ìÃ«·ò¤¬¡¢ËÜºî¤ÇÈý´Ö¤ÎÆ°¤­¤¬µ¤¤Ë¤Ê