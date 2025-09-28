ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Ï28Æü¡¢¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ª¤è¤ÓËõ¾Ã¤ò¸ø¼¨¤·¡¢µð¿Í¤Ï¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¡Ê30¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤òËõ¾Ã¤·¤Æ¥×¥í6Ç¯ÌÜ¤Î»³À¥¿µÇ·½õÊá¼ê¡Ê24¡Ë¤òº£µ¨½é¤á¤ÆÅÐÏ¿¡£¾®ÎÓÀ¿»ÊÊá¼ê¡Ê36¡Ë¡¢Âç¾ëÂî»°Êá¼ê¡Ê32¡Ë¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê28¡Ë¤È¤ÎÊá¼ê4¿ÍÀ©¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¡£±¦É¨ÄË¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤ÏÁ°Æü27Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢56Æü¤Ö¤ê¤Î1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢½é²ó¡¢2²ó¤È2¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³