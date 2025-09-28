JR西日本グループは28日、「2025大阪・関西万博 記念ICOCA」付商品（以下、「万博記念ICOCA」）が完売したことを発表した。発売開始以降、予想を上回る反響が寄せられ、準備した予定数量に到達したという。【2025大阪・関西万博】チケット、アクセス、パビリオン、周辺施設・観光まとめ「何がある」か分かる、現地取材の最新情報も！同グループは販売にあたり、できるだけ多くの人が手にできるよう、購入個数の制限や臨時増