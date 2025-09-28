プロ野球・ヤクルトは28日の公示で、5選手の入れ替えを行いました。昇格となったのは、奥川恭伸投手、石川雅規投手、塩見泰隆選手の3人。28日は高橋奎二投手が先発予定ですが、本拠地最終戦に2人の先発陣を登録しました。また4月に「左前十字靱帯の手術」をしていた塩見選手は、今季初昇格です。登録抹消となったのは、吉村貢司郎投手と伊藤琉偉選手の2人。吉村投手は前日の広島戦で7回1失点の投球をみせ8勝目を手にしています。伊