¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMY FIRST STORY¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Hiro¡Ê31¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¤ÇMC¤òÂ´¶È¤¹¤ëºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¡Ê27¡Ë¤È½é¶¦±é¤·¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Hiro¤ÏÉã¤Ï²Î¼ê¤Î¿¹¿Ê°ì¡¢Êì¤Ï¸µ²Î¼ê¤Î¿¹¾»»Ò¤µ¤ó¡¢·»¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖONE OK ROCK¡×¤ÎTaka¤È¤¤¤¦·ÝÇ½°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£2024Ç¯10·î13Æü¤Ë»³ËÜ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£VTR¤Ç¤ÏÍÄ¤¤º¢¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦