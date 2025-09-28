◇インターリーグマリナーズ3―5ドジャース（2025年9月27日シアトル）マリナーズのフリオ・ロドリゲス外野手（24）は27日（日本時間28日）、本拠でのドジャース戦に「3番・中堅」で先発出場。初回に二盗、三盗を決めて今季30盗塁とし、32本塁打と合わせて自身2度目の「30―30」を達成した。「30―30」は今季MLB全体では7人目だが、キャリア2度目の「30―30」は球団史上初の快挙。試合後に会見に応じたロドリゲスは「チャ