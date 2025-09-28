さいたま市教育委員会は、育児などを理由に退職した教員向けの復職制度「ティーチャー・リターン制度」を新設する。選考方法を個人面接１回だけに簡素化するなどして、復職へのハードルを低くする。即戦力となる人材の確保が狙いで、来年度の採用に向けて１０月から募集を始める。教員向けの復職制度の導入は県内初という。市教委によると、昨年度に中途退職した教員は１１７人で、２０２０年度（５１人）の２倍以上となってい