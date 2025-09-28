陸上の全日本実業団対抗選手権最終日は28日、山口市の維新みらいふスタジアムで行われ、200メートルの女子決勝は世界選手権東京大会代表の井戸アビゲイル風果（東邦銀行）が大会新記録の23秒19で制した。男子は佐藤風雅（ミズノ）が20秒68で優勝。女子100メートル障害決勝は青木益未（七十七銀行）が12秒99で勝った。予選を12秒91で走った世界選手権代表の中島ひとみ（長谷川体育施設）は状態を考慮し決勝を棄権。女子走り高跳