「大相撲秋場所・千秋楽」（２８日、両国国技館）西十両３枚目の錦富士（２９）＝伊勢ケ浜＝は朝白龍（高砂）と対戦。寄り切られ、１１勝４敗で場所を終えた。朝白龍は１３勝２敗で新十両優勝を決めた。幕内の尊富士が全休し、来場所の十両転落が確実な情勢。１４２年続く青森県出身の幕内在籍を継続するためには、錦富士が返り入幕するしかなかった。１１勝を挙げ、来場所の再十両を確実にしていた。錦富士は「ふわっと立