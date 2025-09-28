大相撲秋場所千秋楽（２８日、東京・両国国技館）、大関経験者の十両朝乃山（３１＝高砂）が十両三田（２３＝二子山）を押し出して、１２勝目（３敗）を挙げた。朝乃山は昨年の名古屋場所で左ひざ前十字靭帯を断裂。手術と長期休場により、番付を三段目まで落とした。今場所から関取復帰を果たし、１２勝３敗の好成績で場所を終えた。取組後は「１５日間を通してしっかり取れた。その中でいいところも、悪いところも出てきた