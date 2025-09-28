ジャイアンツのイ・ジョンフ外野手（李政厚＝２６）の?イチロー超え?に韓国メディアの注目が集まっている。２７日（日本時間２８日）の本拠地ロッキーズ戦も３タコ２三振。打率２割６分３厘、８本塁打、５３打点と物足りない成績に終わりそうな今季のイ・ジョンフだが、１つだけ?韓国のイチロー?の面目躍如となっているのが三塁打数だ。２６日（同２７日）の第１打席で右翼に今季１２本目の三塁打を放ち、マリナーズ時代のイチ