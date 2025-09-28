◇G1・スプリンターズS（2025年9月28日中山芝1200メートル）今秋JRA・G1の開幕戦となる電撃6FのG1「スプリンターズS」が行われ、7番人気のジューンブレアは、直線の叩き合いで惜しくもウインカーネリアンに敗れ2着に終わった。3着は6番ナムラクレア、1番人気のサトノレーブは4着だった。レース後、鞍上の武豊は「狙っていたレースができた。馬は良くなっていたし惜しかった。力は出せました」とコメント。武英師は「悔しい