¡þÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°ÀïÂè3½µÂè2Æü2²óÀïÁáÂç8¡½4Î©Âç¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¿ÀµÜ¡Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎÎ©Âç¡¦ÅÄÃæ¤ÈÂÇÀÊ¤ÎÁáÂç¡¦¹â¶¶ßê¤¬´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¤¿¡£ÀçÂæ°é±Ñ¤ÎÆ±µéÀ¸ÂÐ·è¡£¥«¥¦¥ó¥È3¡½1¡¢¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¤¬¥«¥¦¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¿¿¤Ã¤¹¤°¤À¤È»×¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È´Å¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òº¸Íã±Û¤¨¤Ë2ÅÀÆóÎÝÂÇ¡£¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤Ë¹­¤²¤ëµ®½Å¤ÊÅ¬»þÂÇ¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤«2Ç¯À¸¤ÇÂÐ·è¤Ç¤­¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È2¾¡ÌÜ¤ò