¡þ¥à¥í¥ª´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼A¥ê¡¼¥°Âè2Àá¡Ê2025Ç¯9·î28ÆüÏÂ²Î»³¡¦µª»°°æ»û¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ê¤É¡ËÂè2Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Å·ÍýÂç¤Èµþ»ºÂç¡¢´Ø³ØÂç¤¬³«Ëë2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ºòµ¨²¦¼Ô¤ÎÅ·ÍýÂç¤Ï57¡½5¤ÇÀÝÆîÂç¤ËÂç¾¡¡£ÇÆ¸¢Ã¥²ó¤òÌÜ»Ø¤¹µþ»ºÂç¤Ï48¡½10¤Ç´ØÂç¤Ë¡¢´Ø³ØÂç¤Ï34¡½21¤ÇÆ±Âç¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£¶áÂç¤Ï35¡½24¤ÇÎ©Ì¿Âç¤ò²¼¤·¤Æº£µ¨½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£½Õµ¨¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÀ©¤·¤¿Î©Ì¿Âç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç³«Ëë2Ï¢ÇÔ¡£ÀÝÆîÂç¡¢´ØÂç¤â2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£