¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤¬27¡¢28Î¾Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØÅÅÏÃÄ´ºº¤ÇÃ¯¤¬¿·ÁíºÛ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¹â»Ô»á¤¬ºÇÂ¿¤Î34.4¡ó¤Ç¡¢¾®Àô»á29.3¡ó¡¢ÎÓ»á19.5¡ó¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÅêÉ¼»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤â¡¢¹â»Ô»á¡¢¾®Àô»á¡¢ÎÓ»á¤Î½ç¤À¤Ã¤¿¡£