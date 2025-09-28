近年、大腸がんの若年化が進み、30代や20代でもポリープやがんが見つかるケースが増えています。「自分はまだ大丈夫」と思っているうちに、がんが進行してしまうことも少なくありません。では、大腸がんの予防には何歳から検査を受けるべきなのでしょうか。また、どのような人が注意すべきなのでしょうか。今回は、大腸がんのリスクや大腸カメラ（大腸内視鏡）の受診タイミング、予防に役立つ生活習慣について大宮駅さ