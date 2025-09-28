シンガポール華字メディアの連合早報は27日、在韓中国大使館が韓国を訪れる中国人観光客に反中デモへの注意を呼び掛けたとする記事を掲載した。記事によると、在韓中国大使館は27日、微信（ウィーチャット）の公式アカウントを更新し、韓国で29日に3人以上の中国人団体観光客に対するビザ（査証）免除が始まることや、中国で10月1日に国慶節（建国記念日）と中秋節の大型連休が始まることから、少なくない数の中国人が韓国を旅行す