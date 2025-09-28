元自民党衆院議員の杉村太蔵が２８日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に出演。自民党総裁選での“やらせコメント”投稿騒動について嫌悪感を露わにした。番組では、総裁選で小泉進次郎氏の陣営が、小泉氏を称賛する“やらせコメント投稿”について取り上げた。小泉氏の推薦人で、陣営の広報班長を務める牧島かれん元デジタル相の事務所が、陣営関係者にネット配信動画に進次郎氏を過度に賞賛する「やらせコメント」を投稿する