¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¸þ¤±¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤¬¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤äÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼¤ÎÆ°¸þ¤òÃµ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Î2¿Í¤¬Àè¹Ô¤·¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤¬ÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ðÀª¤¬28Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£