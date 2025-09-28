通算20アンダーでツアー初勝利を挙げ、トロフィーを手に笑顔の勝俣陵＝泉ケ丘CCパナソニック・オープン最終日（28日・大阪府泉ケ丘CC＝6993ヤード、パー71）29歳の勝俣陵が1イーグル、4バーディー、4ボギーの69で回り、通算20アンダーの264で、第2日からの首位を守ってツアー初勝利を挙げた。優勝賞金は2千万円。62をマークした小木曽喬、64で回った堀川未来夢が1打差の2位。木下稜介、小平智、片岡尚之が通算16アンダーの4位