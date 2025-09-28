【MLB】カブス 7ー3 カージナルス（9月27日・日本時間28日／シカゴ）【映像】「もっと注目されるべき！」誠也、31号の瞬間カブスの鈴木誠也外野手が、3試合連続となる第31号ホームランを放ち、ポストシーズンへ向けて調子を上げてきた。カブスが3−1と2点リードで迎えた6回裏、先頭打者として打席に入った鈴木は、カウント1ストライクからの2球目をすくい上げた。打球はレフトスタンドへ着弾。3試合連続の第31号ソロホームラ