モデル、タレントのトラウデン直美（26）が27日放送されたテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」に出演。一番楽しいことを聞かれ、漢字一文字で答えた。この日、トラウデンは、MCを務める博多大吉、松岡昌宏とともに東京・水道橋の居酒屋で酒を飲み、ツマミを食べつつさまざまなトークに花を咲かせた。松岡から「今、何をしている時が一番楽しいですか？」と聞かれると、トラウデンは「“馬”です」と即答。そして「