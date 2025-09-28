◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル、良）秋Ｇ１の開幕を告げる電撃６ハロン戦に１６頭が出走し、岩田望来騎手が騎乗した３番人気のママコチャ（牝６歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は６着同着で、２年ぶりの制覇とはならなかった。２３年のスプリンターズＳ、今春のオーシャンＳを制し、今春の高松宮記念では３着。以降、京王杯スプリングＣ、秋初戦のセントウルＳでともに２