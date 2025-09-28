第１子妊娠を公表した日本テレビの郡司恭子アナウンサーが、最新のコーディネートを披露した。２８日までに自身のインスタグラムを更新。「美味しいコーヒーとケーキを求めて…ようやく秋を感じ始めたので赤いニットをおろしましたいちじくのケーキがほんっっとに美味しかった」と伝え、ノースリーブに黒のワンピースを合わせ、赤のカーディガンを手にした秋らしいコーデショットをアップした。この投稿には「素敵過ぎて