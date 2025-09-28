元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が28日に自身のインスタグラムを更新し、足を負傷し一時「歩行困難」になったと報告した。鈴木氏は「元々、50過ぎて起きると足が痛いのはあったんですが・・・今年、ディズニーランド行って、めちゃくちゃ歩いて。その翌朝あたりから、足の裏のかかと近辺が痛くて。日に日にどんどん痛くなってきて」と足を負傷したと報告。「朝、起きて歩行困難くらいになり。時間経つと歩けるんだけど。最近