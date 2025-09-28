エヴァートンに所属するイングランド代表DFジャラッド・ブランスウェイト（23）の獲得にリヴァプールが興味を持っているという。『Mirror』が報じている。現在23歳のブランスウェイトは特にプレミアクラブから高い評価を受けており、ここ数年は移籍市場が開くたびにビッグクラブのターゲットに挙げられてきた。ハリー・マグワイアが今シーズン限りで退団する可能性があるマンチェスター・ユナイテッドが現在ブランスウェイト獲得に