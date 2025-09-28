◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節名古屋０―４鹿島（２７日・豊田スタジアム）首位を走る鹿島は名古屋に４―０で快勝し、９月は４戦全勝となった。後半３９分から出場した１８歳のＦＷ徳田誉が２ゴールを奪い、長期離脱からの復帰戦で勝利に導いた。＊＊＊練習試合も、紅白戦すらもこなしていなかった。まだ復帰プロセスの途中だった。そんな状況で迎えた約６か月ぶりの試合だったが「練習の中でも、感覚は変わってい