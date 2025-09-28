◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル、良）秋Ｇ１の開幕を告げる電撃６ハロン戦に１６頭が出走し、ジョアン・モレイラ騎手が騎乗した１番人気のサトノレーヴ（牡６歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）は４着で、同一年スプリントＧ１連覇とはならなかった。昨年のスプリンターズＳで７着だったが、今年の高松宮記念でＧ１初勝利。以降は香港のチェアマンズスプリントプライズ、