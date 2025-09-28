◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル、良）秋Ｇ１の開幕を告げる電撃６ハロン戦に１６頭が出走し、クリストフ・ルメール騎手が騎乗した２番人気のナムラクレア（牝６歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は３着だった。１０度目のＧ１挑戦も初勝利はならず。同馬はスプリンターズＳには４年連続の挑戦で、２２年５着、２３年３着、２４年３着。高松宮記念では今年まで３年連
