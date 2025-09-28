「関東カップ・Ｆ１」（２９日開幕、大宮）太田りゆ（３１）＝埼玉・１１２期・Ｌ１＝が８月のＧ１・女子オールスター（宇都宮）準決勝の落車で負った左鎖骨骨折からの復帰戦に挑む。「（落車して）２日後に手術をしました。記憶にないんですけど、手術前に先生から頑張ってと言われたらしく、それに対して『私は頑張ることないので、先生がきれいにやってください』って圧をかけていたらしいです」と笑顔で振り返った。状態