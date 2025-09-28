「関東カップ・Ｆ１」（２９日開幕、大宮）荒川ひかり（３０）＝茨城・１１０期・Ｌ１＝が近況の不振脱却へ気持ちを入れる。５月に練習中の落車で骨折。執念のリハビリで８月のＧ１・女子オールスター（宇都宮）で復帰するも、３日連続で７着と悔しい結果に終わった。「出場はできたけど、厳しかったですね」と悔しさをにじませた。そこから仕切り直しで２場所欠場して迎えた９月の松戸Ｆ２。「練習の感じ的にはもう少しやれ