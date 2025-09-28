女優でフリーアナウンサーの田中みな実（３８）が２７日、ＴＢＳラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」に出演。自身のお受験について語った。この日は田中が出演するＴＢＳ系の金１０ドラマ「フェイクマミー」にちなみ?お受験?にまつわるトークを展開。田中は「お受験の塾のアシスタントのバイトをしてたんですよ。大学生の時に２年間」と明かすと「幼稚園の子たちとかがいっぱい来てたんだけど、すごい世