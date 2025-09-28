9月28日、中山11Rで行われた第59回スプリンターズステークス（3歳上オープン・G1・芝1200m・1着賞金＝1億7000万円）は、三浦皇成騎乗の11番人気、ウインカーネリアン（牡8・美浦・鹿戸雄一）が勝利した。アタマ差の2着に7番人気のジューンブレア（牝4・栗東・武英智）、3着に2番人気のナムラクレア（牝6・栗東・長谷川浩大）が入った。勝ちタイムは1:06.9（良）。1番人気でJ.モレイラ騎乗、サトノレーヴ（牡6・美浦・堀宣行）