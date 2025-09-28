【モデルプレス＝2025/09/28】元AKB48でタレントの倉持明日香（36）が28日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。ワタナベエンターテインメントとの契約を終了することを報告した。【写真】元AKBの報告コメント全文◆倉持明日香、ワタナベエンターテインメントとの契約終了「2025年9月30日の契約満了をもちまして15年間所属させていただいたワタナベエンターテインメントの専属契約を終了いたします」と報告した倉持。「心から信頼で