¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À-ÃæÆü(28Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)¤³¤Î»î¹ç¾¡¤Æ¤Ð¥»¡¦¥ê¡¼¥°Á´µåÃÄ¤«¤é¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ëºå¿À¡£ÀèÈ¯¤Ïºå¿À¤¬°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¡¢ÂÐ¤¹¤ëÃæÆü¤¬¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¤Ç¡¢¥ë¡¼¥­¡¼º¸ÏÓÂÐ·è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ë¸¶Åê¼ê¤Ï¡¢½é²ó¤ËÀèÆ¬¤«¤é2Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢µ¾ÂÇ¤È»Íµå¤Ç1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤¤¤­¤Ê¤êÇØÉé¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¥Ü¥¹¥é¡¼Áª¼ê¤Ë¤â¥»¥ó¥¿¡¼Á°¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¡¢1ÅÀ¤ÎÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿°Ë¸¶Åê¼ê¡£2²ó°Ê¹ß¤Ï5²ó¤Þ¤Ç¥Ò