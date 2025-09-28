◇G1・スプリンターズS（2025年9月28日中山芝1200メートル）今秋JRA・G1の開幕戦となる電撃6FのG1「スプリンターズS」は単勝11番人気のウインカーネリアンが制し、G1初制覇を飾った。アタマ差の2着に7番人気のジューンブレア、3着に2番人気のナムラクレアが入った。勝ちタイムは1分6秒9。スタートよく飛び出し、2番手で追走。最後はジューンブレアとの追い比べとなったが、競り合いを制した。1番人気で史上6頭目の同一年の