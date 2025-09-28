突然の病気やけがのため、病院に救急車で運ばれることがあるかもしれない。不測の事態への備え方を専門家に聞いた。（大石由佳子）東京都内で一人暮らしをしている女性（８６）は、息子の電話番号やかかりつけの病院などを記したカードを財布に入れている。「何か起きた時には、このカードを救急隊員に示したい」日本救急医学会救急科専門医・指導医で中京病院副院長、真弓俊彦さんは、「救急隊員らは処置と並行して持病の有