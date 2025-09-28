２７日に行われた人気格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）１７」で敗れ、初代王者決定トーナメントを制し、１年半守り続けてきたバンタム級王座から陥落した井原良太郎が２８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。完敗を認め、当面休養する方針を示した。試合では大野篤貴に延長判定０−５で判定負け。最初の１分は距離を計りながら、互いに決定打を欠き延長へ。延長では大野の左拳が顔面を