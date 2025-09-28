元AKB48のタレント倉持明日香（36）が28日、インスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて芸能事務所ワタナベエンターテインメントとの専属契約を終了することを報告した。以下、発表全文2025年9月30日の契約満了をもちまして15年間所属させていただいたワタナベエンターテインメントの専属契約を終了いたします。心から信頼できる事務所スタッフの皆様に出会い力強く支えていただき今日まで続けてこられました。私の人生におい