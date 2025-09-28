¡Ö²Ö¤µ¤«Å·»È¥Æ¥ó¥Æ¥ó¤¯¤ó¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¤Î¾®·ª¤«¤º¤Þ¤¿»á¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹âÁÄÉã¤Ë¤¢¤¿¤ë¾®·ª¾åÌî²ðÃé½ç¡Ê¤ª¤°¤ê¤³¤¦¤º¤±¤Î¤¹¤±¤¿¤À¤Þ¤µ¡Ë¤ÎÊè»²¤ê¤ØÂ­¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¾®·ª»á¤Ï¡Ö·²ÇÏ¸©ÅìÁ±»ûË¬Ìä¡£¹âÁÄÉã¾®·ª¾åÌî²ð¤Î¤ªÊè¤Ë¡¢2027Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ²½¤Î¤´Êó¹ð¤ò¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£#¾®·ª¾åÌî²ð #¹âÁÄÉã #¸¼Â¹ #¾®·ª¤«¤º¤Þ¤¿ #·²ÇÏ¸© #ÅìÁ±»û #¤ªÊè #2027Ç¯ #Âç²Ï¥É¥é #µÕÂ±¤ÎËë¿Ã #Êó¹ð¡×¤ÈÊó¹ð¡£¾åÌî²ð