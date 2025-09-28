◆西武―ソフトバンク（28日、ベルーナドーム）ソフトバンクが若手のアピールで逆転に成功した。27日の西武戦（ベルーナドーム）でリーグ2連覇が決定。ナイターだったため祝勝会やテレビ収録が深夜まで及び、この日は午後2時開始のデーゲームを迎えた。スタメンをガラリと入れ替えた中、普段は出番の少ない若手選手が躍動した。1点を追う3回。先頭の佐藤直樹が右中間三塁打でチャンスをつくると、緒方理貢が隅田知一郎から