◆ウエスタン・リーグ中日2―1ソフトバンク（28日、ナゴヤ）ソフトバンクが最終戦で中日との直接対決に敗れ、ウエスタン・リーグ3連覇を逃した。27日にパ・リーグ2連覇を飾った1軍に続く「親子優勝」とはならなかった。前日まで2位の中日は、首位だったソフトバンクに3連戦3連勝して14年ぶり17度目の優勝。引き分け以上で優勝が決まるソフトバンクは村田賢一が先発。26日に実戦復帰した今宮健太を「1番遊撃」で起用し、正