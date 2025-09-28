現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が28日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に生出演。ドジャースの大谷翔平投手について言及した。大谷は27日（日本時間28日）、敵地でのマリナーズ戦を今季4試合目となる欠場。ナ・リーグ本塁打トップのフィリーズ・シュワバーと2本差のまま28日（同29日）のレギュラーシーズン最終戦を迎えることになった。落合氏は「今